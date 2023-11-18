Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У неділю, 19 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У в'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б;

вул. Героїв України, 14.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Академіка Маслова, 19;

вул. Івана Мазепи, 8Г-13.

Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.