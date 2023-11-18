Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 19 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У неділю, 19 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У  в'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
  • пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б;
  • вул. Героїв України, 14.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Академіка Маслова, 19;
  • вул. Івана Мазепи, 8Г-13.

Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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