Де завтра не буде світла у Кременчуці

У неділю, 19 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
У в'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.
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