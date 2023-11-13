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На Кременчуччині зник 15-річний підліток

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 924

Розшуки хлопця тривали вчора увечері

В одному із сіл Глобинської громади 15-річний підліток 11 листопада пішов з дому та не виходив на зв'язок з батьками. Вони звернулися за допомогою до відділу поліції № 1 Кременчуцького райуправління (м. Глобине) 12 листопада, близько 16.00. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Кременчуцького райуправління поліції.

Упродовж трьох годин пошукових заходів, разом з рідними, поліціянти встановили місце перебування хлопця. Неповнолітній перебував у знайомих та не хотів повертатися додому. Юнака повернули батькам. З ним усе добре. 

Обставини та причини даної події з’ясовує ювенальна превенція.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція поліція Полтавщини знайшли Глобино
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