На Кременчуччині зник 15-річний підліток

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В одному із сіл Глобинської громади 15-річний підліток 11 листопада пішов з дому та не виходив на зв'язок з батьками. Вони звернулися за допомогою до відділу поліції № 1 Кременчуцького райуправління (м. Глобине) 12 листопада, близько 16.00.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Кременчуцького райуправління поліції.

Упродовж трьох годин пошукових заходів, разом з рідними, поліціянти встановили місце перебування хлопця. Неповнолітній перебував у знайомих та не хотів повертатися додому. Юнака повернули батькам. З ним усе добре.

Обставини та причини даної події з’ясовує ювенальна превенція.