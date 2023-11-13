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Безкоштовне професійне навчання для ветеранів війни: як подати заявку

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 183

  

Навчання відбуватиметься за 95 ліцензованими робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації

В Україні стартував експериментальний урядовий проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно пройти професійне навчання.

У рамках цього проєкту навчатимуть актуальних робітничих професій.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

Незалежно від рівня освіти учасники проєкту протягом пів року зможуть пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Навчання відбуватиметься за 95 ліцензованими робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Навчатися можна буде за очною (денною, вечірньою), дистанційною й дуальною формами, а також поєднуючи всі ці форми.

Під час навчання забезпечується безплатне проживання, як учаснику бойових дій, так і особі, що супроводжує (якщо навчання проходить ветеран війни з інвалідністю І групи), а також компенсація їх проїзду.

Після закінчення навчання учасникам видадуть документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

Як подати заявку?

Зареєструватися для участі в проєкті можна за посиланням.

Центр зайнятості має ухвалити рішення про направлення на навчання не пізніше ніж на п’ятий день після подання документів.

Фінансування такого професійного навчання та пов’язаних із ним витрат здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Інформація, щодо навчання розміщена на порталі Державної служби зайнятості у розділі «Навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна навчання ветерани УБД інваліди
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