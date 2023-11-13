В уряді розповіли, наскільки збільшилися соціальні видатки держбюджету у 2024 році

Українцям мають перерахувати пенсійні виплати в 2024 році. Індекція пенсій запланована на березень.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у п’ятницю, 10 листопада.
Глава Кабміну додав, що уряд збільшують розмір програми субсидій.
Прем'єр-міністр зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.
Як ми повідомляли раніше, з 1-го січня 2024 року пенсійні виплати в Україні збільшать для чотирьох категорій пенсіонерів. Мінімальна пенсія збільшиться з 2093 до 2361 грн. Максимальна пенсія - з 20 930 грн до 23 610 грн.
Надбавка за кожен рік понад норму стажу збільшиться з 20,9 до 23,6 грн.
Гарантований розмір пенсії для громадян, які виконали норму за стажем та досягли 65-річчя, збільшиться з 2680 до 2840 грн.
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