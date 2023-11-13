В уряді розповіли, наскільки збільшилися соціальні видатки держбюджету у 2024 році

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 2

Українцям мають перерахувати пенсійні виплати в 2024 році. Індекція пенсій запланована на березень.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у п’ятницю, 10 листопада.

— Соціальні видатки бюджету складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж цього року. У березні плануємо провести індексацію пенсій, — сказав він.

Глава Кабміну додав, що уряд збільшують розмір програми субсидій.

— Наступного року виділяємо на це 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж цього року. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених сімей. Майже вдвічі збільшуємо витрати на соціальний захист осіб з інвалідністю, — сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.

— Це вкладається в нашу реформу соціального переходу, коли держава формує здатність людей самим себе забезпечувати, — підсумував він.

Як ми повідомляли раніше, з 1-го січня 2024 року пенсійні виплати в Україні збільшать для чотирьох категорій пенсіонерів. Мінімальна пенсія збільшиться з 2093 до 2361 грн. Максимальна пенсія - з 20 930 грн до 23 610 грн.

Надбавка за кожен рік понад норму стажу збільшиться з 20,9 до 23,6 грн.

Гарантований розмір пенсії для громадян, які виконали норму за стажем та досягли 65-річчя, збільшиться з 2680 до 2840 грн.