У Кременчуці діятиме офіс у справах ветеранів

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У Кременчуці запрацює сервісний офіс у справах ветеранів. Діятиме він на базі територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району. Відповідне рішення прийняли 10 листопада на сесії міської ради.

Як розповіла у коментарі ТЪ керівниця департаменту соціального захисту населення Марина Доценко, Полтавська область доєдналась до експериментального проєкту — створення Інституту помічника ветерана. Нині у департаменту розширились повноваження.

Проєкт стартував 1 липня 2023 року у 4 областях України. Наразі до нього приєдналися ще 5 областей, в тому числі і Полтавська.

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна раніше пояснювала, що помічник ветерана — це людина, яка зустрічає військового одразу після повернення до рідної громади, надає потрібну інформацію та супроводжує за потреби до органів влади або під час звернень по правову допомогу.