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Синоптики прогнозують зливу на Полтавщині

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 205

 

Оголосили перший рівень небезпечності

Вночі 12 листопада у Полтавській області очікується сильний дощ. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — «жовтий».

Що означає перший рівень небезпечності?

Перший рівень небезпечності — погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики радять зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Зазначимо, що синоптики попереджали про сильні пориви вітру на 11 та 12 листопада.

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: злива
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