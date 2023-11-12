Синоптики прогнозують зливу на Полтавщині

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 205

Вночі 12 листопада у Полтавській області очікується сильний дощ. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — «жовтий».

Що означає перший рівень небезпечності?

Перший рівень небезпечності — погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики радять зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Зазначимо, що синоптики попереджали про сильні пориви вітру на 11 та 12 листопада.