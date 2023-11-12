«Дієта годуючої мами: правда і міфи». У Кременчуці лікар-неонатолог прочитає лекцію для жінок

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 183

Жінкам розкажуть про те, що відбувається з їхнім організмом після пологів та чи є заборона на вживання продуктів під час грудного вигодовування

Завтра, 13 листопада, у Кременчуцькому перинатальному центрі лікар-неонатолог проведе лекцію на тему «Дієта годуючої мами: правда і міфи». Зустріч відбудеться в рамках проєкту «Вагітна школа».

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

— Ця тема буде цікава як вагітним, так і мамам новонароджених діток. На зустрічі жінки дізнаються, що відбувається з їхнім організмом після пологів та чи є заборона на вживання продуктів харчування під час грудного вигодовування. Також лікар дасть відповіді на всі питання, — йдеться у повідомленні.

Лекція розпочнеться о 14:00.

— Для запису телефонуйте за номером: 097-308-85-11, — написали в повідомленні.

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