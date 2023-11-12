Паста Cacio e Pepe: смачна вечеря за 15 хвилин — рецепт від «Для дому і сім'ї»

Паста з сиром і перцем. Саме те, що потрібно у холодну і дощову погоду. Здається, це — найпростіший і найшвидший соус із тих, що існують
У класичному рецепті лише 3 компоненти: спагеті, перець і сир. Але така «гостра» назва не обов'язково означає, що соус спричинить пожежу. По-перше, кількість перцю можна зменшити, по-друге, найбільшу гостроту спричиняють його найдрібніші частинки.
Ми трохи модифікували класичний рецепт. Хотілося, щоб соус був схожим на той, що куштували в Італії. Зміни позначені зірочкою.
Відваріть пасту у підсоленій воді до стану «al dente». Відцідіть, частину води (приблизно 150 мл) збережіть.
Тим часом натріть сир і подрібніть чорний перець. Щоб частинки перцю не вийшли занадто дрібними, покладіть їх між аркушами паперу і розчавіть колодкою ножа.
У глибокій мисочці змішайте натертий сир з частиною води, у якій варилася паста, і розмішайте до однорідності.
Розігрійте олію і масло у великій сковороді. Додайте пасту, соус, сметану і розмішайте. Прогрійте декілька хвилин. Якщо соус буде занадто густим, додайте води від пасти. Приправте перцем, перемішайте й одразу подавайте.
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