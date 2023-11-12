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Для дому і сім'ї, Рецепти

Паста Cacio e Pepe: смачна вечеря за 15 хвилин — рецепт від «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 205

 

Паста з сиром і перцем. Саме те, що потрібно у холодну і дощову погоду. Здається, це — найпростіший і найшвидший соус із тих, що існують

У класичному рецепті лише 3 компоненти: спагеті, перець і сир. Але така «гостра» назва не обов'язково означає, що соус спричинить пожежу. По-перше, кількість перцю можна зменшити, по-друге, найбільшу гостроту спричиняють його найдрібніші частинки.

Ми трохи модифікували класичний рецепт. Хотілося, щоб соус був схожим на той, що куштували в Італії. Зміни позначені зірочкою.

Складові на чотири порції:

  • 400 г довгої пасти (спагеті або тальятелле)
  • 2 жмені натертого сиру «пармезан» або «пекоріно»
  • 1 ст.л. оливкової олії
  • 2 ст.л. вершкового масла*
  • 3-4 ст.л. жирної, густої, не кислої сметани або сиру «Маскарпоне»*
  • чорний перець (приблизно 1 ст.л.)
  • сіль

Відваріть пасту у підсоленій воді до стану «al dente». Відцідіть, частину води (приблизно 150 мл) збережіть.

Тим часом натріть сир і подрібніть чорний перець. Щоб частинки перцю не вийшли занадто дрібними, покладіть їх між аркушами паперу і розчавіть колодкою ножа.

У глибокій мисочці змішайте натертий сир з частиною води, у якій варилася паста, і розмішайте до однорідності.

Розігрійте олію і масло у великій сковороді. Додайте пасту, соус, сметану і розмішайте. Прогрійте декілька хвилин. Якщо соус буде занадто густим, додайте води від пасти. Приправте перцем, перемішайте й одразу подавайте.

 

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Автор: Мирослава Українська
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