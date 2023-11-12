Найбільше аварій у Кременчуці припадає на 11.00 та 17.00 — статистика поліції

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 201

З початку року у Кременчуці зареєстрували 520 аварій, з них майже кожна четверта — з травмованими. Таку статистику оприлюднила патрульна поліція Кременчука на своєму Telegram-каналі 11 листопада.

Зазначено, що найбільше ДТП в місті припадає на 11.00 та на 17.00.

Правоохоронці назвали основні причини дорожньо-транспортних пригод:

порушення правил маневрування;

перевищення безпечної швидкості руху;

недотримання безпечної дистанції та інтервалу;

порушення правил проїзду перехресть;

керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

невиправдано ризикована поведінка й усвідомлене порушення правил дорожнього руху;

порушення правил проїзду пішохідних переходів.

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