Найбільше аварій у Кременчуці припадає на 11.00 та 17.00 — статистика поліції
Сьогодні, 15:20
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З найбільших причин аварій поліція називає перевищення швидкості та порушення правил маневрування
З початку року у Кременчуці зареєстрували 520 аварій, з них майже кожна четверта — з травмованими. Таку статистику оприлюднила патрульна поліція Кременчука на своєму Telegram-каналі 11 листопада.
Зазначено, що найбільше ДТП в місті припадає на 11.00 та на 17.00.
Правоохоронці назвали основні причини дорожньо-транспортних пригод:
- порушення правил маневрування;
- перевищення безпечної швидкості руху;
- недотримання безпечної дистанції та інтервалу;
- порушення правил проїзду перехресть;
- керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
- невиправдано ризикована поведінка й усвідомлене порушення правил дорожнього руху;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів.
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