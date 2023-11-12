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Кременчук, Статистика

Найбільше аварій у Кременчуці припадає на 11.00 та 17.00 — статистика поліції

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 201

 

З найбільших причин аварій поліція називає перевищення швидкості та порушення правил маневрування

З початку року у Кременчуці зареєстрували 520 аварій, з них майже кожна четверта — з травмованими. Таку статистику оприлюднила патрульна поліція Кременчука на своєму Telegram-каналі 11 листопада.

Зазначено, що найбільше ДТП в місті припадає на 11.00 та на 17.00.

Правоохоронці назвали основні причини дорожньо-транспортних пригод:

  • порушення правил маневрування;
  • перевищення безпечної швидкості руху;
  • недотримання безпечної дистанції та інтервалу;
  • порушення правил проїзду перехресть;
  • керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • невиправдано ризикована поведінка й усвідомлене порушення правил дорожнього руху;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ДТП аварія статистика патрульна поліція
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