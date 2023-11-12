Серед травмованих — дитина: подробиці ДТП у Піщаному

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Водія мікроавтобуса не впорався з керуванням

11 листопада, приблизно о 17:00, у Піщаному сталась аварія між автомобілем Honda та мікроавтобусом «Renault Trafic». Внаслідок ДТП постраждало двоє людей — 66-річного водія Honda та 16-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували.

Про це повідомили в обласній поліції.

Встановлено, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався у «Honda Accord». Наразі обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.