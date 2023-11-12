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Вперше українською мовою: «Збірна Кременчука» жартувала на благодійній «Лізі Сміху»

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 244 Коментарів: 1

Кременчужани збирають допомогу для 42-ої ОМБ

Комедійна команда з Кременчука взяла участь у спецзоні  «Лізі Сміху» «Волонтерський десант 2». Команда вперше жартувала на гумористичному шоу українською мовою, розповіли її учасники.

— Те, що звертаються друзі, багато друзів, які саме на передовій… Ти не те, що можеш відмовити, знайдеш будь-яку можливість, щоб допомогти їм, — сказав в інтерв’ю на шоу гуморист Юрій Пасічник.

Один з учасників «Збірною Кременчука» зазначив, що команда вперше гратиме у «Лізі Сміху» українською мовою. 

 

Кременчужани долучилися до збору для 42-ої ОМБ. Військовим планують закупити дрони та пристрої для нічного бачення. Нині шоу на своїх концертах збирає гроші на допомогу українцям та військовим.

Як кременчуцька команда жартували на шоу — дивіться у відео:

Додамо, що гуморист Юрій Пасічник став популярним завдяки другому сезону «Ліги сміху». Він разом зі своєю командою дійшов до фіналу.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: Ліга сміху
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Коментарі: 1

694
Andron777:
Сьогодні, 13:57

А чого тільки перший раз без каZапської?


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