Вперше українською мовою: «Збірна Кременчука» жартувала на благодійній «Лізі Сміху»

Комедійна команда з Кременчука взяла участь у спецзоні «Лізі Сміху» «Волонтерський десант 2». Команда вперше жартувала на гумористичному шоу українською мовою, розповіли її учасники.
Один з учасників «Збірною Кременчука» зазначив, що команда вперше гратиме у «Лізі Сміху» українською мовою.
Кременчужани долучилися до збору для 42-ої ОМБ. Військовим планують закупити дрони та пристрої для нічного бачення. Нині шоу на своїх концертах збирає гроші на допомогу українцям та військовим.
Як кременчуцька команда жартували на шоу — дивіться у відео:
Додамо, що гуморист Юрій Пасічник став популярним завдяки другому сезону «Ліги сміху». Він разом зі своєю командою дійшов до фіналу.
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