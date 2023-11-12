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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі хокеїсти у складі збірної України зіграли з Італією

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 336

 

У складі команди України грають троє гравців хокейного клубу «Кременчук»

Українська збірна з хокею програла Італії в овертаймі заключного матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі в Будапешті, повідомили у ФХУ 11 листопада. 

У складі команди України грають троє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич. Українські гравці нанесли 40 кидків по воротах збірної Італії, але жодна зі шайб не потрапила у ворота італійців, розповіли у Федерації хокею.

Італія – Україна – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

— Гарну нагоду Віталій мав за 17 секунд до фінальної сирени. Продемонструвавши дриблінг, капітан «Кременчука» вийшов віч-на-віч з Де Філіппо, але переграти його не зумів, — написали у ФХУ.
Нагадаємо, збірна Україна вже зіграла два матчі в рамках Меморіалу Тамаша Шаркозі, який проходив у Будапешті. У першій грі українські гравці зустрілись з Угорщиною і перемогли. Вдруге Україна зіграла зі Словенією та програла їй з мінімальним відривом.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: хокей ХК Кременчук
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