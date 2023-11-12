Кременчуцькі хокеїсти у складі збірної України зіграли з Італією

Українська збірна з хокею програла Італії в овертаймі заключного матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі в Будапешті, повідомили у ФХУ 11 листопада.
У складі команди України грають троє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич. Українські гравці нанесли 40 кидків по воротах збірної Італії, але жодна зі шайб не потрапила у ворота італійців, розповіли у Федерації хокею.
Італія – Україна – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
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