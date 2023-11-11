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Кременчук, Спорт

Хокеїсти «Кременчука» у складі збірної України програли Словенії

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 138

 

Наприкінці гри українці пропустили вирішальну шайбу

Національна збірна України зазнала першої поразки на Меморіалі Тамаша Шаркозі, який зараз проходить в Будапешті. У складі національної збірної грають троє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Варава, Віталій Лялька та Денис Матусевич. На льоду у цьому матчі були лише двоє кременчуцьких хокеїстів, без нападника Варави.

Про це повідомили у Федерації хокею України 10 листопада.

— Слідом за вольовою звитягою над господарями наші хокеїсти всього через добу знову відігралися з 1:3, але наприкінці зустрічі пропустили вирішальну в грі шайбу, — йдеться у повідомленні.

Словенія – Україна – 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

У ФХУ розповіли, що у складі команди відбулися деякі зміни, але на результативність це не вплинуло і українці вели гру, які з Угорщиною.

Зазначено, що останній матч збірна України проведе вже сьогодні, 11 листопада, проти італійців. Команда Італії нині перебуває в дивізіоні 1А.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ХК Кременчук хокей
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