Кременчуцька поліція розшукує 47-річного Андрія Даценка

Правоохоронці Кременчука розшукують безвісти зниклого Даценко Андрій Олександрович 24.03.1976 р.н. 8 листопада кременчужанин пішов з дому та досі не повернувся.
Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції 11 листопада.
У поліції назвали прикмети безвісти зниклого: на вигляд 45 - 47 років, зріст близько 175 см, середньої статури, волосся коротке, темне, світлі очі. На момент зникнення був одягнений у чорний спортивний костюм, чорна шкіряна куртка, бейсболка, світлі кросівки. Чоловік мешкає за адресою: вул. 1905 року.
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