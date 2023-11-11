Кременчуцька поліція розшукує 47-річного Андрія Даценка

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 309

Кременчужанин зник три дні тому

Правоохоронці Кременчука розшукують безвісти зниклого Даценко Андрій Олександрович 24.03.1976 р.н. 8 листопада кременчужанин пішов з дому та досі не повернувся.

Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції 11 листопада.

У поліції назвали прикмети безвісти зниклого: на вигляд 45 - 47 років, зріст близько 175 см, середньої статури, волосся коротке, темне, світлі очі. На момент зникнення був одягнений у чорний спортивний костюм, чорна шкіряна куртка, бейсболка, світлі кросівки. Чоловік мешкає за адресою: вул. 1905 року.

— Прошу повідомити будь – яку інформацію стосовно безвісно зниклого за телефоном: 0997933504, — йдеться у повідомленні.