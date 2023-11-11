Кременчуччина втратила ще одного захисника України — Владислава Коропа

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Кременчуцький район втратив ще одного захисника України — Владислава Коропа.

— У результаті війни з російськими окупантами загинув молодий захисник Владислав Короп. Втрата Владислава Коропа стала надзвичайною ударною для всіх мешканців села та родини загиблого. Він був відомий своєю патріотичною душею та безкомпромісним ставленням до захисту своєї землі. На жаль, його відданість призвела до втрати його молодого життя.

Трагедія засмутила всю громаду, і всі разом з родиною Владислава Коропа співчувають у великій втраті. Нехай його пам’ять завжди буде жити в серцях тих, хто знав і поважав цього сміливого захисника, — мовиться у повідомленні Пустовійтівського старостату.