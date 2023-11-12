Найкращий досвід самоорганізації жителів громади у Горішніх Плавнях

Орган самоорганізації населення (ОСН) «Тріада-21» продовжує займатися благоустроєм територій приватної забудови й наданням допомоги місцевим мешканцям у мікрорайонах Низи, Золотнишине та Піддубне. Зокрема, здійснюється ремонт доріг, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пожежної небезпеки. Мешканці звертаються до ОСН з різними питаннями.
У рамках підготовки до зими здійснено роботи з поточного відновлення щебеневих доріг. Орган самоорганізації також допомагає соціально вразливим мешканцям мікрорайонів, займається організацією культурного дозвілля. Всі ці заходи та ініціативи реалізуються, попри труднощі роботи в умовах воєнного стану.
Про це виданню «Хроніки тижня» розповіла голова органу самоорганізації Олена Потока.
Наприклад, жителі мікрорайонів приватної забудови можуть отримати довідки про місце постійного проживання, реєстрації, про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому будинку осіб.
Вона також вказала на ефективну співпрацю з правоохоронцями та державною пожежно-рятувальною службою.
Зокрема, налагоджена взаємодія з начальником сектору превенції відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ Національної поліції Ігорем Лайло, головним інспектором відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління ГУ ДСНС Євгеном Андрєєвим.
Така співпраця дозволяє, серед іншого, проводити системну інформаційно — роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожежам у приміщеннях та на відкритій території.
«Тріада-21» також тісно співпрацює з Територіальним центром соціального обслуговування «Калина», вказала очільниця об’єднання. Працівники соціального центру систематично привозять продуктові набори людям похилого віку, які свого часу працювали на гірничодобувних підприємствах компанії Ferrexpo, а тепер потребують допомоги, від Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.
Ведеться постійна робота щодо забезпечення доступності соціальних послуг «Калини» для мешканців мікрорайонів приватної забудови Низи, Золотнишине та Піддубне. В офісі органу самоорганізації населення працює бібліотека, послугами якої користуються всі бажаючі.
Також у приміщенні офісу ОСН продовжує працювати спортивна секція для любителів фізичних вправ «Кому за сімдесят». Щотижня у понеділок, середу і п’ятницю на громадських засадах Іван Кравченко проводить фізкультурно-оздоровчі заняття для людей похилого віку для збереження й покращення загальної рухливості.
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