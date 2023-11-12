Найкращий досвід самоорганізації жителів громади у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 208 Новини компаній

Мешканці звертаються до «Тріади-21» з різними питаннями

Орган самоорганізації населення (ОСН) «Тріада-21» продовжує займатися благоустроєм територій приватної забудо­ви й наданням допомоги місцевим мешканцям у мікрорайонах Низи, Золотнишине та Піддубне. Зокрема, здійснюється ремонт доріг, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пожежної небезпеки. Мешканці звертаються до ОСН з різними питаннями.

У рамках підготовки до зими здійснено роботи з поточного відновлення щебеневих доріг. Орган самоорганізації також допомагає соціально вразливим мешканцям мікрорайонів, займається організацією культурного дозвілля. Всі ці заходи та ініціативи реалізуються, попри труднощі роботи в умовах воєнного стану.

Про це виданню «Хроніки тижня» розповіла голова органу самоорганізації Олена Потока.

— Ми намагаємося допомогти кожному мешканцю приватного сектору максимально швидко вирішити будь-які актуальні для нього проблеми, — підкреслила голова об’єднання.

Наприклад, жителі мікрорайонів приватної забудови можуть отримати довідки про місце постійного проживання, реєстрації, про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому будинку осіб.

— ОСН результативно співпрацює з управлінням соціального захисту населення, відділом обслуговування громадян управління Пенсійного фонду, ЦНАПом, — зауважила Олена Потока.

Вона також вказала на ефективну співпрацю з правоохоронцями та державною пожежно-рятувальною службою.

Зокрема, налагоджена взаємодія з начальником сектору превенції відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ Національної поліції Ігорем Лайло, головним інспектором відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління ГУ ДСНС Євгеном Андрєєвим.

Така співпраця дозволяє, серед іншого, проводити системну інформаційно — роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожежам у приміщеннях та на відкритій території.

— Мешканцям, зокрема, роз’яснюють правила користування опалювальними приладами, небезпеку спалювання листя та сухої трави, яке має негативні наслідки як для здоров’я людей, так і для навколишнього середовища, — зазначила Олена Потока.

«Тріада-21» також тісно співпрацює з Територіальним центром соціального обслуговування «Калина», вказала очільниця об’єднання. Працівники соціального центру систематично привозять продуктові набори людям похилого віку, які свого часу працювали на гірничодобувних підприємствах компанії Ferrexpo, а тепер потребують допомоги, від Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

Ведеться постійна робота щодо забезпечення доступності соціальних послуг «Калини» для мешканців мікрорайонів приватної забудови Низи, Золотнишине та Піддубне. В офісі органу самоорганізації населення працює бібліотека, послугами якої користуються всі бажаючі.

— Бібліотекар Людмила Рон не лише задовольняє потреби відвідувачів в отриманні відповідної пізнавальної та художньої літератури, а й доставляє книги на замовлення тим, хто не може самостійно відвідувати заклад, — зауважила Олена Потока.

Також у приміщенні офісу ОСН продовжує працювати спортивна секція для любителів фізичних вправ «Кому за сімдесят». Щотижня у понеділок, середу і п’ятницю на громадських засадах Іван Кравченко проводить фізкультурно-оздоровчі заняття для людей похилого віку для збереження й покращення загальної рухливості.

— Разом з тим наші творчі мешканки, які люблять співати, вишивати, збираються на свята у великій залі офісу ОСН, щоб поспілкуватися, поспівати, порадіти приємним подіям за чашкою чаю, — розповіла керівниця ОСН — Попри всі складнощі часу, за підтримки міської адміністрації постійно працюємо над розв'язанням нагальних проблем, заради добробуту наших мешканців.