Мешканців Горішніх Плавнів та гостей міста запрошують стати донорами крові

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 143

23 листопада відбудеться виїзний забір крові фахівцями Кременчуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові на базі дитячого відділення Горішньоплавнівської ЛІЛ І рівня.

Здати кров для поповнення банку крові можуть усі охочі, хто не має абсолютних та тимчасових протипоказів. Дізнатися про них та записатися на процедуру можна за номером +380 98 986 2626 з 8.00 до 16.00 з понеділка по п’ятницю.

Медики нагадують про дотримання певних правил за добу до здачі крові: відмовитися від вживання молочних продуктів, яєць, горіхів, фініків, бананів, солоної, смаженої та гострої їжі, алкоголю, енергетичних напоїв та кави, тютюнових виробів та прийому лікарських засобів.

Так само важливо берегти себе й після донації для максимально швидкого відновлення організму. Для цього після забору крові варто перекусити легкими стравами й випити солодкий чай, а впродовж кількох годин після процедури — не сідати за кермо й уникати інтенсивних фізичних навантажень та вживання алкоголю.