Про корись опалого листя - поради експертів

Експерти радять не згрібати опале листя й не викидати його, а залишити на своїй ділянці чи на газоні, і це принесе користь природі
Шар опалого листя - дуже важливе середовище існування дикої природи, розповів Девід Мізежевський з Національної федерації дикої природи, повідомляє The Washington Post.
За словами експертів, завдяки товстому листяному покриву під час холодної зими критично важливі види запилювачів - бджоли, метелики та міль мають середовище для життя. Крім того, товстий шар листя може стати притулком для амфібій, а також дрібних ссавців. Листя дозволяє їм пережити зиму, а потім з’явитися, щоб потенційно запилити ваш сад, щоб допомогти контролювати інших шкідників, - сказав виконавчий директор товариства захисту безхребетних Xerces Скотт Блек.
Катерина ПРИСЯЖНЮК
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