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Про корись опалого листя - поради експертів

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 173

  

Експерти радять не згрібати опале листя й не викидати його, а залишити на своїй ділянці чи на газоні, і це принесе користь природі

Шар опалого листя - дуже важливе середовище існування дикої природи, розповів Девід Мізежевський з Національної федерації дикої природи, повідомляє The Washington Post. 

«Всілякі істоти покладаються на це для свого виживання як на місце, де вони можуть знайти їжу та укриття, а в багатьох випадках навіть завершити свій життєвий цикл», - зазначив він.

За словами експертів, завдяки товстому листяному покриву під час холодної зими критично важливі види запилювачів - бджоли, метелики та міль мають середовище для життя. Крім того, товстий шар листя може стати притулком для амфібій, а також дрібних ссавців. Листя дозволяє їм пережити зиму, а потім з’явитися, щоб потенційно запилити ваш сад, щоб допомогти контролювати інших шкідників, - сказав виконавчий директор товариства захисту безхребетних Xerces Скотт Блек.

Катерина ПРИСЯЖНЮК

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Автор: Мирослава Українська
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