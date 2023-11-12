Червоне та зелене паливо постачатимуть Збройним Силам України

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 35

В дизельне пальне додадуть фарбник яскраво червоного кольору. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

Для бензину також буде впроваджено свій барвник — зеленого кольору.

В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.