Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті України з таеквон-до

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 205

Спортсмени з Кременчука у командних заліках взяли 2 призових місця у чемпіонаті України з таеквон-до серед юніорів та дорослих. Про це повідомили на Facebook-сторінці taekwon_do_itf_kremenchuk.

Змагання проходили в Черкасах і тривали три дні — з 9 по 12 листопада. Кременчуцькі спортсмени у командному спарингу в категорії 18-34 років посіли друге місце. У програмі командний туль серед 14-17 років кременчужани вибороли бронзову нагороду.