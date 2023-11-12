«Електропостачання вже відновили в 15 населених пунктах», — Полтавська ОВА
Сьогодні, 12:26
Переглядів: 103
Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються
У 15 населених пунктах в 5 громадах Полтавщини відновили електропостачання. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 12 листопада.
— Відновлювальні роботи тривають ще в 12 населених пунктах. Тимчасово без світла залишаються 2382 абонентів. Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через негоду 12 листопада у 27 населених пунктах області зникла електрика.
Автор: Вероніка Білодід
Джерело фото: Слово і Діло/ ілюстративне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.