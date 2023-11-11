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Кременчук отримав кондиціонери для лікарень від благодійного фонду

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 100

 

Їх встановлять у палатах лікарні «Кременчуцька» та лікарні планового лікування

10 листопада Кременчук отримав чергову партію кондиціонерів від благодійного фонду «ІВІК» та компанії Mitsubishi Heavy Industries.

Як повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці, 22 кондиціонери встановлять у лікарні «Кременчуцька» та лікарні планового лікування.

За словами мера, це вже не перша така допомога від благодійного фонду «ІВІК» та Mitsubishi Heavy Industries. Вони уже передавали кондиціонери, які встановили у палатах, де проходять лікування військовослужбовці ЗСУ. Ці кондиціонери можуть працювати не лише в режимі охолодження влітку, але й в аварійній системі опалення взимку. Завдяки цій техніці створюється найбільш комфортний режим для пацієнтів, що сприяє швидшому одужанню, зокрема, загоєнню ран.

Нагадаємо, у палатах відремонтованого травматологічного відділення лікарні «Кременчуцька» є кондиціонери.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кондиціонер лікарні
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