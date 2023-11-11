Кременчук отримав кондиціонери для лікарень від благодійного фонду

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10 листопада Кременчук отримав чергову партію кондиціонерів від благодійного фонду «ІВІК» та компанії Mitsubishi Heavy Industries.

Як повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці, 22 кондиціонери встановлять у лікарні «Кременчуцька» та лікарні планового лікування.

За словами мера, це вже не перша така допомога від благодійного фонду «ІВІК» та Mitsubishi Heavy Industries. Вони уже передавали кондиціонери, які встановили у палатах, де проходять лікування військовослужбовці ЗСУ. Ці кондиціонери можуть працювати не лише в режимі охолодження влітку, але й в аварійній системі опалення взимку. Завдяки цій техніці створюється найбільш комфортний режим для пацієнтів, що сприяє швидшому одужанню, зокрема, загоєнню ран.

Нагадаємо, у палатах відремонтованого травматологічного відділення лікарні «Кременчуцька» є кондиціонери.