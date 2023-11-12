У кременчуцькому Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей зроблять ремонт за майже 1 млн грн

Для кременчуцького Центру соціально-психологічної реабілітації виділять 980 тис. грн на капітальний ремонт. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради Кременчука 10 листопада.
У Центрі зроблять ремонт вимощення з улаштуванням запасних виходів. На засіданні виконавчого комітету 9 листопада міський голова Кременчука Віталій Малецький уточнював, що там наразі роблять укриття.
Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
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