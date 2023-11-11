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Кременчук, Спорт

Подвійна удача: у чемпіонаті України з футболу горішньоплавнівський «Гірник-Спорт» обіграв київський «Діназ»

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 163 Новини компаній

Наступний матч «Гірник-Спорт» проведе вже завтра

4 листопада на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях відбувся матч 15-го туру, у якому «Гірник-Спорт», який підтримує компанія Ferrexpo, здобув п’яту перемогу у групі «Б» чемпіонату України Першої ліги.

Після стартових п’яти хвилин цей матч був зупинений через повітряну тривогу, що тривала понад дві з половиною години. Коли гру було відновлено «Гірнику-Спорт» вдався швидкий гол уже на сьомій хвилині матчу. Результативну атаку розпочав голкіпер Данило Веклич, який віддав м’яч на правий фланг Богдану Горі. Той у свою чергу віддав пас Радіону Посєвкіну, який влучно пробив дальній кут воріт. Для Радіона це третій м’яч у чемпіонаті.

У другому таймі «Діназ» залишився у меншості: Вячеслав Шевченко, який вийшов на заміну після перерви упродовж двадцяти хвилин отримав два попередження за суперечки з арбітром.

Після цього горішньоплавнянам підвернулася нагода ще раз показати свої вміння. Чисельну перевагу господарі гри реалізували наприкінці тайму: Данило Дмитрієв виконав простріл, який не вдалося замкнути Артему Нижнику, котрий примудрився влучити у стійку, знаходячись перед порожніми воротами. Втім статися футбольному курйозу не дав Олександр Подрезан, який підбіг та відправив м’яч у сітку воріт на 85-ій хвилині матчу. Для вихованця ДЮФК «Гірник-Спорт» це перший забитий м’яч у професійному футболі.

Уперше «Гірник-Спорт» виграв із розривом більше одного м’яча. Таким чином команда з Горішніх Плавнів повернула собі сьомий рядок турнірної таблиці й має в активі 16 очок, тим самим відправивши «Діназ» на дев’ятий рядок.

Наступний матч «Гірник-Спорт» проведе у неділю, 12 листопада, на виїзді із СК «Полтава».

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Автор: Аліса Котова Фото: Олександра Стромило
Теги: Гірник-Спорт Горішні Плавні
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