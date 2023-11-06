Єднання заради дії: у кременчуцькому театрі комедії «МО» запрацює креативний хаб для ВПО та місцевих

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 251

Проєкт місцевих театралів направлений на підвищення рівня інтеграції у Кременчуцьку громаду внутрішньо переміщених осіб віком 30+ через участь у культурному житті міста

Ввечері 5 листопада у кременчуцькому театрі комедії «МО» відбулася презентація нового проєкту «Креативний хаб» громадської організації «Народний молодіжний театр «АСКАЛ», частиною якої є «МО».

Спочатку на сцену театру вийшов його режисер-постановник Максим Воробйов. Він розповів, що з листопада по лютий включно, кожного тижня в приміщенні театру відбуватимуться різноманітні безкоштовні творчі заходи й майстер-класи для аудиторії 30+ з числа вимушених переселенців і місцевих:

дводенні акторських інтенсивів для дорослих НЕакторів. Найближчий інтенсив — 18 та 19 листопада о 12.00;

творчі розвиваючі майстер-класи з різноманітної тематики — малювання, хенд-мейд, фотографія, танці, спів, йога тощо. Найбшижчий майстер-клас — зі стилю «Формування власної ідентичності за допомогою одягу» — 12 листопада о 12.00;

кіноклуб «Кіно в театрі» — кінопокази фільмів українського та світового кінематографів. Найближчий кінопоказ — трагікомедія «Мої думки тихі» — 11 листопада о 18.00;

«Клуб театралів» — покази вистав театру комедії «МО». Найближча вистава — містична комедія «Станція» 24 листопада о 18.00.

Усі гості пройшли попередню реєстрацію та мали свої «номерки» — вони взяли участь у лотереї, призами якої були запрошення на ті чи інші активності, які презентував Максим Воробйов.

Але щоб отримати їх, переможцям потрібно було виконати спеціальні завдання: хтось зі сцени театрально кланявся глядачам, хтось малював з натури, а хтось танцював «Макарену» та «Канкан».

Варто зазначити, що «нерукотворний» портрет кременчужанки Тетяни, який малювали шестеро майбутніх глядачів вистави «Станція», пішов «з молотка» за 500 грн. Він дістався переможцю благодійного аукціону кременчужанину Владлену.

Максим Воробйов зауважив, що в «Креативний хаб» можна буде приходити розвиватися та єднатися всім охочим ВПО та місцевим. Навіть тим, кому немає з ким лишити дитину.

— Ми також облаштуємо безпечний дитячий куточок очікування. Поки дорослі будуть зайняті в наших активностях, з дітками будуть досвідчені аніматори, — наголосив Максим Воробйов.

У Театрі комедії «МО» впевнені, що нові люди — це нові можливості для Кременчуцької громади.

— Ми сподіваємося, що «Креативний хаб» стане для всіх кременчужан тим дружнім культурним простором, де вони знайдуть однодумців, живе спілкування та творчу реалізацію, а згодом і самі ініціюють і створять в стінах театру спільні різнопланові культурні події, — наголосила проєктна менеджерка театру комедії «МО» Олександра Синиця.

Окрім презентацій активностей, присутнім також показали короткометражку «Утопія» та невеличку виставу — мініатюру про те, як у наші складні часи, здають на права дистанційно. Смішно було до сліз.

Як і завжди в «МО», все закінчилося бурхливими оплесками та чаєм з кавою.





*Цей проєкт став можливим в межах програми «Єднання заради дії», що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю ГО «Народний молодіжний театр «АСКАЛ» та не обов’язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.