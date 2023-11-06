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На бронежилети та шоломи для бійців ДФТГ, комунальників і чиновників Кременчука витратять мільйон

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 187

 

Міськвиконком збільшив суму виділених у вересні коштів на ці потреби на 145 тисяч гривень

На придбання бронежилетів, підсумків аптечних та шоломів для забезпечення бійців ДФТГ, які виконують бойові розпорядження, працівників виконкому та комунальних підприємств Кременчука під час службових відряджень до зони проведення бойових дій з міського бюджету витратять 1 мільйон 20 тисяч гривень.

Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади за статтею видатків «заходи та роботи з територіальної оборони».

Рішення про збільшення фінансування цих потреб на 145 тисяч грн ухвалили на засіданні виконавчого комітету 3 листопада і в той же день затвердили на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради. Метою цих закупівель, як зазначено у рішенні, є «збереження життя та здоров’я» бійців ДФТГ, працівників міськвиконкому та комунальних підприємств.

Нагадаємо, що 31 серпня виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення 875 тисяч гривень для придбання захисного спорядження для добровольців, чиновників та комунальників, а минулої п’ятниці це рішення змінили, збільшивши цю суму до 1 мільйона 20 тисяч гривень.

Варто зазначити, що єдиним добровольчим формуванням територіальної громади у Кременчуцькому районі є ДФТГ №3, яке було сформовано навесні минулого року та наразі виконує бойові завдання, які йому ставить військове командування.

А збірні бригади працівників комунальних підприємств Кременчука цього року виїжджали для надання допомоги у відновленні житла та інфраструктури звільнених населених пунктів Херсонської області, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком ДФТГ бронежилети комунальники
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