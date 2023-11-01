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У художній галереї кременчужани слухали містичну музику на Геловін

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 2

 

У цей вечір об'єднали мотиви двох свят — Геловіну та Велесової ночі

31 жовтня, на Геловін, у Кременчуцькій міській художній галереї містяни слухали містичну музику.

Композитор, організатор заходу Сергій Горюнович розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що у цей вечір об'єднали мотиви двох свят — Геловіну та Велесової ночі. Їх обидва відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Геловін по-кременчуцьки: який вигляд має місто у наймістичніший день року

Геловін прийшов до нас з США та європейських країн і має католицькі корені. Раніше люди вірили, що в цей день межа між світами тоншає, тож мертві могли потрапляти в цей світ, а живі — зазирати в майбутнє й спілкуватися з померлими.

А Велесова ніч — це спадщина слов’ян, наших предків-язичників. Воно присвячене богу творчості, торгівлі Велесу, якому серед іншого приписуються роль посередника між світом живих і мертвих. У цей день наші предки розпалювали багаття (стрибки через нього були однією з традицій цього дня), ворожили, запалювали свічки, питали порад у померлих родичів.

— Велесова ніч та Геловін схожі, — каже Сергій Горюнович. — Бо і там, і там є така таємниця — зустріч двох світів, коли з'єднуються душі людей, які вже пішли за завісу і які ще знаходяться по цей бік, це час, коли можна доторкнутися до духовного світу, загадувати бажання, робити щось творче. Веселова ніч походить від слова Велес — це язичницький бог творчості, натхнення. Для нас це містичний час. І у цей час ми робимо музичний містичний проєкт. Ми кажемо жартома, що сьогодні ми злітаємося на цей вечір.

У цей вечір звучала авторська музика композитора Сергія Горюновича, а також його учениці Світлани Косяк, яка жила у Чехії, а ще відбулася прем'єра різних композицій. Це був благодійний захід, на який кликали військових, волонтерів, медиків та усіх охочих.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: геловін галерея музика
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