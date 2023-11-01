Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 2 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У четвер, 2 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 У зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж: вул. Квітки Цісик, 17;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 78-118;

вул. Вадима Бойка, 11-22;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Гайдамацька, 11/21-32;

вул. Кавалерійська, 8-49;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Чигиринський, 2-31;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/34;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 1-18, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирівський, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11. У зв'язку з капремонтом, передбаченим річною програмою ремонтів ОСР: вул. Академіка Герасимовича, 29/16;

пров. Максима Рильского, 5-11;

вул. Дніпровська, 1-28;

пров. Дніпровський, 7-18. У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача: вул. Республіканська, 75-138;

вул. Космічна. З 8.00 до 18.00 У зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж: вул. Індустріальна, 49-91;

пров. Індустріальний, 29/5-33/5;

пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;

пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;

пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;

пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;

пров. 4-й Індустріальний, 6, 8. З 8.00 до 20.00 У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача: вул. Алітуська, 1А-3.

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