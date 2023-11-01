Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 2 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У четвер, 2 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж:

  • вул. Квітки Цісик, 17;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 78-118;
  • вул. Вадима Бойка, 11-22;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/34;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 1-18, 9А-36;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирівський, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородський, 2-11.

У зв'язку з капремонтом, передбаченим річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
  • пров. Максима Рильского, 5-11;
  • вул. Дніпровська, 1-28;
  • пров. Дніпровський, 7-18.

У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:

  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Космічна.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж:

  • вул. Індустріальна, 49-91;
  • пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;
  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:

  • вул. Алітуська, 1А-3.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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