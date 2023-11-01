Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 2 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 2 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж:
- вул. Квітки Цісик, 17;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 78-118;
- вул. Вадима Бойка, 11-22;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Гайдамацька, 11/21-32;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/34;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 1-18, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирівський, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11.
У зв'язку з капремонтом, передбаченим річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
- пров. Максима Рильского, 5-11;
- вул. Дніпровська, 1-28;
- пров. Дніпровський, 7-18.
У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Космічна.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж:
- вул. Індустріальна, 49-91;
- пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
- пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
- пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6, 8.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.