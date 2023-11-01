СБУ: працівник одного з вишів Полтави допомагав уникнути мобілізації

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 336

Заступника директора одного з вишів Полтави підозрюють у допомозі уникнення від мобілізації. Посадовець за гроші пообіцяв місцевому жителю зарахувати до навчального закладу, де працював.

Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі та в управлінні Служби безпеки України на Полтавщині 1 листопада.

За даними прокуратури, вартість довідки про навчання становила 28 тис. грн. У СБУ розповіли, що працівник вишу оформляв на навчання військовозобов’язаних неодноразово.

Наразі фігуранту повідомили про підозру. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

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