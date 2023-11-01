Ввечері у Кременчуці може бути гучно

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 353

Навчальні стрільби

Сьогодні, 1 листопада з 17.00 до 20.00 на території Піщанської громади проводитимуться навчальні стрільби, повідомили в Кременчуцькій РВА. « Прохання до місцевих жителів: зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації пострілів », — йдеться в повідомленні .

Автор: Олеся Данилова Фото: Кирило Воронцов

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