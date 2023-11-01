«Незламний» бот: як державний помічник не допомагає шукати пункти незламності

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 156

«Кременчуцький ТелеграфЪ» протестував чат-бот, який мав би допомагати людям знайти прихисток у разі блекауту

Сьогодні, 1 листопада, начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін на своїх офіційних сторінках нагадав про те, де знайти пункти незламності на Полтавщині.

Отже, є адреси пунктів на сайті ОВА, на сайті Незламність, у застосунку Дія.

Крім того, за даними ОВА, адреси пунктів незламності доступні й в офіційних чат-ботах у телеграмі та вайбері.

Ми вирішили протестувати чат-боти, але виявилося, що вони не працюють. 7 людей з редакції спробували знайти найближчий пункт, але не знайшли.

Ми вводили геолокацію — ймовірно, бот мав би вказати найближчий пункт, проте бот «відповідав»: «На жаль, за вашою поточною геолокацією нічого не знайдено :(Спробуйте ще раз. Або введіть назву населеного пункту вручну».

Ок, вводимо вручну різні адреси. Відповідь — аналогічна. В однієї зі співробітниць по запиту вул. Шевченка видало адреси вулиць Шевченка в різних містах.

Та сама картина — і чат-боті вайбера.

Нагадаємо, на території Полтавщини — 589 пунктів незламності. 489 створені громадами та РВА, ДСНС та Укрзалізницею. Соціально відповідальний бізнес облаштував 95 пунктів. Крім того, є п’ять пересувних пунктів ДСНС.