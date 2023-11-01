Микола Корецький
Фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зібрана партія новітніх шасі DAYUN CGC1210
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

Кременчуччина попрощалася з 22-річним воїном Русланом Абдуллаєвим, який загинув торік

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 311

 

Він сміливо, як вірний син своєї держави, став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя. Йому назавжди 22…

Сьогодні, 1 листопада, Семенівська громада попрощалася із захисником — бійцем з Устимівки Русланом Абдуллаєвим. Військовий загинув у квітні 2022 року поблизу населеного пункту Довгеньке Харківської області.

Руслан Емільович Абдуллаєв народився 8 серпня 1999 р. У 2006 р. почав навчатися в Устимівській школі. Навчальний заклад закінчив у 2017 році Потім Руслан влаштувався на роботу в ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат». Невдовзі одружився. У квітні 2020 р. в молодої родини сталася радісна подія — народилася донечка Мар’яна.

У листопаді 2021 р. молодий чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. Службу проходив у 95 десантно-штурмовій бригаді міста Житомир, яка ще навесні 2014 р. серед перших була піднята для відбиття російської агресії.

Руслан брав безпосередню участь у бойових діях після початку повномасштабного вторгнення ворога в лютому 2022 р.

На жаль, навесні того ж року його рідні отримали страшну звістку. Чоловік безвісти зник у районі населеного пункту Сулугівка Ізюмського району Харківської області. Пізніше підтвердилася інформація про його загибель.

1
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Голос громади
Теги: війна воїни світла Семенівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх