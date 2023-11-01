Кременчуччина попрощалася з 22-річним воїном Русланом Абдуллаєвим, який загинув торік

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 311

Він сміливо, як вірний син своєї держави, став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя. Йому назавжди 22…

Сьогодні, 1 листопада, Семенівська громада попрощалася із захисником — бійцем з Устимівки Русланом Абдуллаєвим. Військовий загинув у квітні 2022 року поблизу населеного пункту Довгеньке Харківської області.

Руслан Емільович Абдуллаєв народився 8 серпня 1999 р. У 2006 р. почав навчатися в Устимівській школі. Навчальний заклад закінчив у 2017 році Потім Руслан влаштувався на роботу в ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат». Невдовзі одружився. У квітні 2020 р. в молодої родини сталася радісна подія — народилася донечка Мар’яна.

У листопаді 2021 р. молодий чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. Службу проходив у 95 десантно-штурмовій бригаді міста Житомир, яка ще навесні 2014 р. серед перших була піднята для відбиття російської агресії.

Руслан брав безпосередню участь у бойових діях після початку повномасштабного вторгнення ворога в лютому 2022 р.

На жаль, навесні того ж року його рідні отримали страшну звістку. Чоловік безвісти зник у районі населеного пункту Сулугівка Ізюмського району Харківської області. Пізніше підтвердилася інформація про його загибель.