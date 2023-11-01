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Кременчуцька станція переливання крові має потребу у донорах

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 221

 

Терміново потрібні люди з ІV позитивною групою крові

Кременчуцькій станції переливання крові потрібні донори усіх груп, але найбільш дефіцитною є четверта позитивна. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплатої. За здачу крові можна отримати гуманітарну допомогу, якщо у цей день вона є у наявності (буває не щодня).

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо ви хочете стати донором, пам’ятайте:

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити;
  • жінкам приходити за 5 днів після закінчення місячних.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: донори станція переливання крові донорство кров
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