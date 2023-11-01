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Понад три сотні адмінматеріалів за «алкашку» на публіці склали минулого тижня у Кременчуці

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 118

 

Перебування у громадських місцях у п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону

За минулий місяць патрульні склали 324 адміністративні матеріали на громадян, які розпивали алкогольні напої чи перебували в п’яному вигляді в громадських місцях.

Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

— Перебування у громадських місцях у п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону. За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП, — наголошують патрульні.

Поліціянти зазначають, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв забороняється: на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі й громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування.

— Будьте правосвідомими та не порушуйте закон, — закликають патрульні.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці 18 п'яним водіям виписали протоколи.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: патрульна поліція статистика громадські місця алкоголь ст. 178 КУпАП
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