Понад три сотні адмінматеріалів за «алкашку» на публіці склали минулого тижня у Кременчуці

Перебування у громадських місцях у п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону
За минулий місяць патрульні склали 324 адміністративні матеріали на громадян, які розпивали алкогольні напої чи перебували в п’яному вигляді в громадських місцях.
Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
Поліціянти зазначають, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв забороняється: на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі й громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці 18 п'яним водіям виписали протоколи.
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