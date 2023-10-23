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Кременчук, Спорт, Кременчук, Благодійність

З подарунками та чемпіонським поясом Сергій Радченко завітав до дитячого будинку «Жива перлина»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 197

 

Зараз діткам передали нову шкільну форму, взуття, речі, солодощі, продукти та фрукти

Кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко завітав до дитячого будинку «Жива перлина». Він разом з волонтерами благодійного фонду «Ми поряд» відвідали дитячий будинок. Волонтери постійні гості дитячого будинку, три роки тому вони влаштували свято для малечі та подарували спортінвентар та смаколики. Зараз діткам передали нову шкільну форму, взуття, речі, солодощі, продукти та фрукти.

Спортивний Святий Миколай завітав до дитячого будинку «Жива перлина»
- Цього разу також долучились і бажаючі люди, які привезли перед виїздом, дітям іграшки та смаколики на фонд, а ми доставили туди, - зауважив Сергій Радченко.

З дітками відомий боксер Сергій Радченко поговорив про спорт, розповів про свої здобуті титули, та свої спортивні історії. Діти подивилися пояси, взяли автограф та зробили пам’ятне фото.

Нагадаємо, що 7 жовтня Сергій Радченко завоював титул WBC Ukraine та чемпіона України.

На рівні з Віталієм Кличком та Майком Тайсоном: боксер Сергій Радченко планує стати чемпіоном світу титулу WBC
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Автор: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога Ми поряд Сергій Радченко волонтери
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