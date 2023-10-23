З подарунками та чемпіонським поясом Сергій Радченко завітав до дитячого будинку «Жива перлина»

Кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко завітав до дитячого будинку «Жива перлина». Він разом з волонтерами благодійного фонду «Ми поряд» відвідали дитячий будинок. Волонтери постійні гості дитячого будинку, три роки тому вони влаштували свято для малечі та подарували спортінвентар та смаколики. Зараз діткам передали нову шкільну форму, взуття, речі, солодощі, продукти та фрукти.
З дітками відомий боксер Сергій Радченко поговорив про спорт, розповів про свої здобуті титули, та свої спортивні історії. Діти подивилися пояси, взяли автограф та зробили пам’ятне фото.
Нагадаємо, що 7 жовтня Сергій Радченко завоював титул WBC Ukraine та чемпіона України.
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