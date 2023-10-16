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На рівні з Віталієм Кличком та Майком Тайсоном: боксер Сергій Радченко планує стати чемпіоном світу титулу WBC

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 5

 

Спортсмен з Кременчука розповів про завоювання титулу WBC Ukraine та плани на майбутнє

15 жовтня кременчуцький боксер Сергій Радченко провів пресконференцію з приводу завоювання титулу WBC Ukraine та вакантних поясів чемпіона України. На початку конференції боксер подякував воїнам, завдяки яким вдалося провести бій.

Сам Сергій Радченко називає титул WBC історичним, адже в Україні його розігрували вперше. Суперником кременчужанина став киянин Дмитро Сергута. Його Сергій Радченко охарактеризував, як серйозного хлопця — столичний спортсмен закінчував свої перемоги достроковими нокаутами.

 

За титул WBC Ukraine кременчуцький спортсмен переміг Дмитра Сергуту технічним нокаутом у 8 раунді. Результатом Сергій задоволений — він планував закінчити бій нокаутом, що і зробив. Отриманий пояс дає боксеру можливість потрапити у світовий рейтинг WBC. Надалі кременчужанин зможе змагатися за всесвітнього чемпіона WBC. Першість у рейтингу — головна мета боксера.

Після перемоги Сергій Радченко планує відпочити, адже під час останнього бою він отримав травми.

Коментарі тренера Сергія Радченка Олександра Мальцева та батька боксера Олександра Радченка дивіться у відеосюжеті ТЪ

Що таке WBC?

Світова Боксерська Рада (WBC) — це організація, що затверджує професійні боксерські бої. Чемпіонами WBC ставав Мухаммед Алі, Майк Тайсон, Віталій Кличко та інші. Наразі до організації входить 161 країна. Чемпіонство світового титулу WBC розігрують у 18 вагових категоріях.

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Автор: Вероніка Білодід Відео: Кирило Воронцов
Теги: Сергій Радченко бокс WBC
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