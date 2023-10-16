Відтепер, аби створити нове підприємство, необхідно подати декларацію

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Відтепер, аби створити нове підприємство, необхідно подати декларацію.

Відповідно до частини 2 ст. 57 Кодексу Цивільного захисту України, початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Реєстрація декларації здійснюється на безоплатній основі. Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання об'єктів нерухомості без наявності зареєстрованої декларації, для яких подання такої декларації є обов'язковим, передбачає адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1752 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок подання і реєстрації декларації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року №440 (зі змінами).

Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС України (дозвільного органу) або через портал електронних послуг ДСНС.

Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану об'єкта нерухомості. Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства передбачає адміністративну відповідальність згідно зі ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.