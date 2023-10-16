Дорожчають не тільки яйця та птиця, а й деякі овочі: як змінилися ціни на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за другий тиждень жовтня. З цією інформацією сьогодні, 16 жовтня, журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Сезонне здешевлення овочів закінчилося — вони почали на Кременчуччині потроху дорожчати. Щоправда, не всі. Дорожчають також яйця та м’ясо птиці, що традиційно відбувається восени. А найбільше подешевшала гречка.
Ціни на бензин на заправках минулого тижня не підвищували, а от дизельне пальне та автогаз трохи подорожчали.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 12 жовтня найбільше подешевшали:
Найбільше подорожчали:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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