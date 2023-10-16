Дорожчають не тільки яйця та птиця, а й деякі овочі: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 400

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за другий тиждень жовтня. З цією інформацією сьогодні, 16 жовтня, журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Сезонне здешевлення овочів закінчилося — вони почали на Кременчуччині потроху дорожчати. Щоправда, не всі. Дорожчають також яйця та м’ясо птиці, що традиційно відбувається восени. А найбільше подешевшала гречка.

Ціни на бензин на заправках минулого тижня не підвищували, а от дизельне пальне та автогаз трохи подорожчали.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 12 жовтня найбільше подешевшали:

крупа гречана — на 2,80 грн за кг;

цукор — на 0,15 грн за кг;

картопля — на 0,10 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,05 грн за кг.

Найбільше подорожчали:

яйця — на 3,70 грн за десяток;

батон — на 2,60 грн за 0,5 кг;

птиця (тушки курячі) — на 1,27 грн за кг;

буряк — на 0,65 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,37 грн за кг;

молоко — на 0,10 грн за 0,9 л;

автогаз — на 0,25 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,20 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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