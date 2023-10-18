На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Лабунський

На війні загинув 47-річний водій протитанкового взводу Олександр Лабунський з Кременчука. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому РТЦК та СП.
Поліг Герой 12 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Калинове Куп'янського району Харківської області.
Поховання Олександра Лабунського відбудеться завтра, 19 жовтня, а саме:
Співчуття рідним та близьким!
Нагадаємо, що 6 жовтня, ТЪ брав інтерв'ю у дружини Олександра Лабунського.
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