Ціни на бензин в Україні почали знижуватися: яка вартість пального на Полтавщині 18 жовтня

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У Західному та Центральному регіонах країни автомобільне пальне пропонують за найнижчими цінами

Середня ціна на бензин А-95 в Україні протягом минулого тижня зменшилася на 0,25 грн за літр — до 47,5 грн/л, а на А-92 — на 1,25 грн за літр — до 44,25 грн/л.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи А−95, торгівля А-95 відбувалася в межах 45,00−50,5 грн/л, що на 0,75-1 грн/л нижче в порівнянні з цінами, зафіксованими тижнем раніше.

У Західному і Центральному регіонах країни паливо пропонували за найнижчими цінами — 45-49,5 грн/л. Трохи дорожче А-95 продають у Північному і Південному регіонах.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні вони майже завмерли.

Проте, на заправках Полтавщини ціни на бензин та дизель сьогодні не змінилися, а газ подорожчав на заправках 4-х мереж на 5-20 копійок за літр. Більшість АЗС ціни на жодний вид пального сьогодні не змінювали.

Нагадаємо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 18.10.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,87 0,00 0% Бензин А-95 55,53 0,00 0% Бензин А-92 53,72 0,00 0% Дизельне пальне 55,58 0,00 0% Газ автомобільний 26,04 +0,05 +0,192%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 18.10.2023 р.