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Кременчук, Статистика, Полтавщина

Експорт та імпорт на Полтавщині знизився на понад третину — Держстат

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 142

У понад двічі область стала закупати машини, обладнання та механізми

У порівняні з минулим роком наразі експорт на Полтавщині знизився на понад третину, 32,5%, імпорт — на 36,5%. Про це стало відомо з даних головного управління статистики у Полтавській області станом на 17 жовтня.

Статистика охоплює період з січня до серпня 2023 року. 

За 8 місяців експорт товарів з Полтавщини склав 907 млн доларів. Це 67,5% від того, що область отримала від тогорічного експорту в аналогічний період. Імпорт склав 543,9 млн доларів — це 63,5% у порівняні з аналогічним періодом минулого року. 

Найбільше Полтавщина отримала з експорту зернових культур, продуктів рослинного походження та мінеральних продуктів. Продаж харчових продуктів зріс майже у половину. У понад двічі область стала закупати машини, обладнання та механізми.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,67 (у січні-серпні 2022 р. — 1,57). Позитивне сальдо склало 364 млн доларів. Тобто наразі область більше продає, аніж купує закордоном.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 125 країн світу.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: експорт імпорт статистика
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