Домашнє насильство і пожежа: з чим мали справу екстрені служби у Кременчуцькому районі

За минулу добу рятувальники Кременчуцького району лише двічі виїжджали на виклики від громадян. У Нацполіції зафіксували 7 викликів.
Про це стало відомо зі зведення Кременчуцької РВА станом на 18 жовтня.
Вчора надзвичайники гасили пожежу у господарчій будівлі в селі Новоселиця та допомагали медикам у Кременчуці. Нацполіція у Кременчуцькому районі виявила 1 водія у нетверезому стані, зазначено у зведенні. На 3 осіб поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.