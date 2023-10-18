Домашнє насильство і пожежа: з чим мали справу екстрені служби у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 0

Звіт Кременчуцької РВА про роботу ДСНС та Нацполіції району

За минулу добу рятувальники Кременчуцького району лише двічі виїжджали на виклики від громадян. У Нацполіції зафіксували 7 викликів.

Про це стало відомо зі зведення Кременчуцької РВА станом на 18 жовтня.

Вчора надзвичайники гасили пожежу у господарчій будівлі в селі Новоселиця та допомагали медикам у Кременчуці. Нацполіція у Кременчуцькому районі виявила 1 водія у нетверезому стані, зазначено у зведенні. На 3 осіб поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство.