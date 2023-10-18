Кременчужани вибороли призові місця на Кубку України з таеквон-до ІТФ

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 190

У здобутку кременчужан — «золото», «срібло» та «бронза»

Кременчуцькі спортсмени вибороли 6 медалей різного ґатунку на Кубку України серед учнів ЗЗСО, клубів та ДЮСШ з таеквон-до ІТФ. Про це повідомили на Facebook-сторінці КМ КДЮСШ №1.

Кубок проходив у Львові і тривав з 13-15 жовтня. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України.

Спортсмени спортивної школи у своїх вагових категоріях отримали призові місця:

Головко Дмитро 3 місце; Карлін Іван 2 місце; Гейко Тихон 2 місце; Зубчинський Денис 1 місце; Галайда Єгор 3 місце; Куліда Олександра 3 місце

До змагання спортсменів готували Юрій Вдовицький та Артем Григорян.

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