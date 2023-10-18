Кременчужани вибороли призові місця на Кубку України з таеквон-до ІТФ

Кременчуцькі спортсмени вибороли 6 медалей різного ґатунку на Кубку України серед учнів ЗЗСО, клубів та ДЮСШ з таеквон-до ІТФ. Про це повідомили на Facebook-сторінці КМ КДЮСШ №1.
Кубок проходив у Львові і тривав з 13-15 жовтня. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України.
Спортсмени спортивної школи у своїх вагових категоріях отримали призові місця:
До змагання спортсменів готували Юрій Вдовицький та Артем Григорян.
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.