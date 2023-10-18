У Миргороді містяни знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті

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Вранці 17 жовтня чоловіка зі слідами насильницької смерті містяни побачили на заболоченій ділянці одного з районів Миргорода. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, про знайдене тіло місцеві жителі повідомили правоохоронців.

Загиблим виявився 41-річний місцевий житель. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті.

Уже ввечері 17 жовтня поліціянти встановили особу чоловіка, причетного до умисного вбивства. Це був 65-річний житель Миргорода. Зараз слідчі з’ясовують мотив злочину та обставини його скоєння.

Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.