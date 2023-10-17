Кременчуцькі плавці взяли участь в осінньому кубку «Ферум» у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 76

У здобутку кременчужан — дві медалі та виконаний норматив ІІ спортивного розряду

Вихованці КМ КДЮСШ №1 взяли участь у відкритому осінньому кубку «Ферум». У результаті кременчуцькі спортсмени покращили свої особисті досягнення, а також виконали норматив ІІ спортивного розряду та здобули призові місця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці кременчуцької спортивної школи.

Турнір проходив у Горішніх Плавнях і тривав з 13 по 15 жовтня. Змагання відбувались у вікових категоріях: 2009/2010; 2011/2012; 2013/2014 р.н. і молодші. Від спортшколи №1 було 5 учнів — Дар'я Гаврилюк (2007р.н.), Максим Самодрин (2006 р.н.), Данило Лозицький (2010 р.н.), Кирило Бліщ (2012 р.н.) та Іван Погрібний (2013р.н.).

Данило Лозицький вперше виконав норматив ІІ спортивного розряду на дистанціях 200м комплексне плавання та 50 м брасом. Іван Погрібний на дистанції 200 м брасом виборов «золото», а на дистанціях 100 м і 50 м брасом — «бронзу».

До змагань спортсменів готувала тренерка Анна Келембет.