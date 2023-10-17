журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі плавці взяли участь в осінньому кубку «Ферум» у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 76

 

У здобутку кременчужан — дві медалі та виконаний норматив ІІ спортивного розряду

Вихованці КМ КДЮСШ №1 взяли участь у відкритому осінньому кубку «Ферум». У результаті кременчуцькі спортсмени покращили свої особисті досягнення, а також виконали норматив ІІ спортивного розряду та здобули призові місця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці кременчуцької спортивної школи.

Турнір проходив у Горішніх Плавнях і тривав з 13 по 15 жовтня. Змагання відбувались у вікових категоріях: 2009/2010; 2011/2012; 2013/2014 р.н. і молодші. Від спортшколи №1 було 5 учнів — Дар'я Гаврилюк (2007р.н.), Максим Самодрин (2006 р.н.), Данило Лозицький (2010 р.н.), Кирило Бліщ (2012 р.н.) та Іван Погрібний (2013р.н.).

 

Данило Лозицький вперше виконав норматив ІІ спортивного розряду на дистанціях 200м комплексне плавання та 50 м брасом. Іван Погрібний на дистанції 200 м брасом виборов «золото», а на дистанціях 100 м і 50 м брасом — «бронзу». 

  

До змагань спортсменів готувала тренерка Анна Келембет.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: плавання КМ КДЮСШ №1
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх