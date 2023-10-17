На Полтавщині вантажівка наїхала на пішохода — чоловік загинув

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16 жовтня, близько 16.40, на автодорозі «Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка» в селі Бережнівка Білицької громади сталася ДТП. Вантажний автомобіль DAF, під керуванням 46-річного жителя Харківщини, наїхав на місцевого мешканця, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Від отриманих травм 71-річний пішохід загинув на місці пригоди.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.