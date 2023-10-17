За пів року Полтавщина підтримала українську армію на майже 800 млн грн

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 99

У порівняні з минулим роком підтримка збільшилась майже на чверть

У січні – вересні 2023 року платники податків на Полтавщині сплатили 798,7 млн грн військового збору. Гроші надійшли до держбюджету.

Про це повідомили у податковій службі Полтавщини 16 жовтня.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 24,4%. Тобто люди сплатили 156,6 мільйонів гривень додаткових коштів на підтримку української армії.

У податковій розповідають, що такі збільшення пов‘язані з легалізацією трудових відносин. Задекларована праця забезпечує фінансову стабільність держави та зміцнює обороноздатність Збройних Сил України.



