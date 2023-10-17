За пів року Полтавщина підтримала українську армію на майже 800 млн грн

У січні – вересні 2023 року платники податків на Полтавщині сплатили 798,7 млн грн військового збору. Гроші надійшли до держбюджету.
Про це повідомили у податковій службі Полтавщини 16 жовтня.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 24,4%. Тобто люди сплатили 156,6 мільйонів гривень додаткових коштів на підтримку української армії.
У податковій розповідають, що такі збільшення пов‘язані з легалізацією трудових відносин. Задекларована праця забезпечує фінансову стабільність держави та зміцнює обороноздатність Збройних Сил України.
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