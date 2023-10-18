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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Які перспективи є у сфері реабілітації в Полтавській області

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 185

 

Пацієнт може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів протягом року

Які перспективи є у сфері реабілітації в Полтавській області, 17 жовтня на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини розповів директор департаменту охорони здоров’я ОВА Віктор Лисак.

50 комунальних медичних установ Полтавщини надають пацієнтам послуги з реабілітації, відповідні договори вони уклали з Національною службою здоров’я України.

На базі цих медустанов розгорнули 545 ліжок відновного лікування, зокрема 28 ліжок для дітей. 30 комунальних медичних підприємств мають пакети реабілітаційної допомоги на супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, 15 — реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах, 21 заклад — реабілітаційної допомоги дорослим і дітям в амбулаторних умовах і 4 заклади мають реабілітаційний пакет з медичної реабілітації немовлят.

З початку 2023 року в області отримали реабілітаційну допомогу понад 2000 пацієнтів — захисників і захисниць, цивільних з політравмами, травмами, серцево-судинними захворюваннями тощо. За словами пана Лисака, усі витрати на реабілітацію покриває Національна служба здоров’я України в межах програми медичних гарантій. Пацієнт може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів протягом року.

Для кожної людини складають індивідуальну програму реабілітації. З нею працює мультидисциплінарна команда фахівців, у яку входять лікар фізичної реабілітації, лікар фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мовлення, психологи, медичні сестри, асистенти. Така команда може надати медичні послуги максимум 4 пацієнтам на день.

Віктор Лисак озвучив, які перспективи є у сфері реабілітації в області.

  • У центрі ветеранів у складі обласної клінічної лікарні проводять реконструкцію триповерхової будівлі. Завдяки підписаному меморандуму між військовою адміністрацією, обласною радою і фондом Віктора Пінчука там створять сучасний центр реабілітації. Планується, що у січні новий блок почне свою роботу. Для цього група медиків-спеціалістів зараз проходить навчання.
  • На базі Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні побудують сучасне реабілітаційне відділення на першому поверсі.
  • У рамках україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» провели навчання мобільної команди, яка надає реабілітацію людям.
  • У 3 кластерних лікарнях у Миргороді, Хоролі та Полтаві створюють реабілітаційні відділення на 30-60 ліжок згідно з вимогами НСЗУ.

Серед проблем галузі реабілітації — це підготовка і підбір кадрів. Полтавський державний медичний університет розпочав перепідготовку спеціалістів у цьому напрямку.

У Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни посилили потенціал у сфері реабілітації
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: medplatforma.com.ua
Теги: реабілітація лікарні
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