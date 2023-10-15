Де завтра у Кременчуці плануються відключення електроенергії

АТ «Полтаваобленерго» проводить планові роботи з технічного обслуговування електромереж та виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго» у понеділок, 16 жовтня, з 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж, виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Хорольська, 98/4-209/6.
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 1; 2А, 12, 18; 9А-36;
- пров. 7-й Хорольський №11;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
- пров. Далекий, 1-10;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Ломоносова, 17.
- вул. Бригадна, 3/3-13/16;
- туп. Бригадний,3-8;
- вул. Б.Хмельницького, 53-150;
- вул. Г.Боплана, 4-15/9;
- пр. Громадянський, 3-19;
- вул. Затонна, 24;
- вул. Короленко, 3-13;
- просп. Свободи, 54Г, 78-118, 60/1-108;
- пров. Центральний, 3/1-14.
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15, 17;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11; 16/16-36;
- вул. Вадима Бойка, 11-22;
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 14,32А;
- вул. Софіївська, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30.
- вул.Правобережна, 47,47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
Завтра, 16 жовтня з 6.00 до 18.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. А.Ізюмова, 1А-34А;
- пров. А.Ізюмова, 1-14;
- вул. В.Симоненка, 45-72;
- вул. В.Баранова, 3-13;
- вул. Кобзарська, 24;
- вул. Новомиргородська, 2,6;
- вул. Северина Наливайка, 2-18/27;
- вул. Сосновська, 1/19-49;
- вул. Чайковського, 1-39.
Завтра, 16 жовтня з 8.00 до 19.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А,40Б.
- село Потоки, вул. Космонавтів, 2Є