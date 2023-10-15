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Де завтра у Кременчуці плануються відключення електроенергії

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 125

 

АТ «Полтаваобленерго» проводить планові роботи з технічного обслуговування електромереж та виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго» у понеділок, 16 жовтня, з 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж, виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Хорольська, 98/4-209/6.
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 1; 2А, 12, 18; 9А-36;
  • пров. 7-й Хорольський №11;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3.
  • пров. Далекий, 1-10;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Ломоносова, 17.
  • вул. Бригадна, 3/3-13/16;
  • туп. Бригадний,3-8;
  • вул. Б.Хмельницького, 53-150;
  • вул. Г.Боплана, 4-15/9;
  • пр. Громадянський, 3-19;
  • вул. Затонна, 24;
  • вул. Короленко, 3-13;
  • просп. Свободи, 54Г, 78-118, 60/1-108;
  • пров. Центральний, 3/1-14.
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15, 17;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11; 16/16-36;
  • вул. Вадима Бойка, 11-22;
  • вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 14,32А;
  • вул. Софіївська, 7/38;
  • вул. Троїцька, 12/52-30.
  • вул.Правобережна, 47,47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Шкільна, 1-11/9.

Завтра, 16 жовтня з 6.00 до 18.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. А.Ізюмова, 1А-34А;
  • пров. А.Ізюмова, 1-14;
  • вул. В.Симоненка, 45-72;
  • вул. В.Баранова, 3-13;
  • вул. Кобзарська, 24;
  • вул. Новомиргородська, 2,6;
  • вул. Северина Наливайка, 2-18/27;
  • вул. Сосновська, 1/19-49;
  • вул. Чайковського, 1-39.

Завтра, 16 жовтня з 8.00 до 19.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В;
  • пров. Чорнобаївський, 40А,40Б.
  • село Потоки, вул. Космонавтів, 2Є
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Автор: Віктор Крук
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго ремонтні роботи
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