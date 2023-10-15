Де завтра у Кременчуці плануються відключення електроенергії

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АТ «Полтаваобленерго» проводить планові роботи з технічного обслуговування електромереж та виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго» у понеділок, 16 жовтня, з 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж, виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Хорольська, 98/4-209/6.

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 1; 2А, 12, 18; 9А-36;

пров. 7-й Хорольський №11;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

пров. Далекий, 1-10;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

вул. Ломоносова, 17.

вул. Бригадна, 3/3-13/16;

туп. Бригадний,3-8;

вул. Б.Хмельницького, 53-150;

вул. Г.Боплана, 4-15/9;

пр. Громадянський, 3-19;

вул. Затонна, 24;

вул. Короленко, 3-13;

просп. Свободи, 54Г, 78-118, 60/1-108;

пров. Центральний, 3/1-14.

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15, 17;

вул. Майора Пугача, 13-50/11; 16/16-36;

вул. Вадима Бойка, 11-22;

вул. Академіка Маслова, 31/20-54;

вул. Полковника Гегечкорі, 14,32А;

вул. Софіївська, 7/38;

вул. Троїцька, 12/52-30.

вул.Правобережна, 47,47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Шкільна, 1-11/9.

Завтра, 16 жовтня з 6.00 до 18.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. А.Ізюмова, 1А-34А;

пров. А.Ізюмова, 1-14;

вул. В.Симоненка, 45-72;

вул. В.Баранова, 3-13;

вул. Кобзарська, 24;

вул. Новомиргородська, 2,6;

вул. Северина Наливайка, 2-18/27;

вул. Сосновська, 1/19-49;

вул. Чайковського, 1-39.

Завтра, 16 жовтня з 8.00 до 19.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами: