Що обіцяють зірки усім знакам Зодіаку на 16-22 жовтня

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 550

Для Дів це буде ще один ключовий тиждень у роцi

Овен (21.03-20.04)

До п`ятницi спробуйте привести до ладу справи, свiй будинок i робоче мiсце. Цей час вiдкриває для вас новий цикл подiй, пов`язаних з роботою та iншими вашими обов`язками. Не створюйте собi проблем самi, а з неминучими труднощами зараз вам допоможуть впоратися партнери. Навантаженням i вiдповiдальнiстю поки краще подiлитися, оскiльки попереду у вас час великих звершень, i потрiбно берегти сили. Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 22.

Телець (21.04-21.05)

Любов стане прекрасним стимулом для iнших якiсних полiпшень у вашому життi. Зараз ви схильнi творчо пiдходити до вирiшення всiх питань i отримувати користь навiть зi складних ситуацiй. Успiх i везiння завжди поряд, якщо ви вiдкритi для змiн. Доведеться ухвалити рiшення, результати якого стануть очевиднi через два мiсяцi. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 21.

Близнюки (22.05-21.06)

Максимальну увагу — дiтям. Це важливий перiод для того, щоб дiйти визначеностi в якомусь важливому питаннi, що стосується ваших взаємин або безпосередньо їхнiх iнтересiв. Ви можете i себе вiдчути дитиною. Особливо, якщо вiдчуєте образу або ревнуватимете. Не робiть поспiшних дiй до недiлi, щоб не наробити помилок. У недiлю до вас вже повернеться упевненiсть i ясне розумiння ситуацiї. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 16.

Рак (22.06-22.07)

Приведiть до ладу свiй будинок i позбавтеся непотрiбних речей. Тиждень сприятливий i для очисних оздоровчих заходiв, дiєт. Розташування планет примусить вас дiйти визначеностi вiдносно своїх найближчих перспектив. Це може бути нова iнформацiя, лист, телефонний дзвiнок або зустрiч. Найближчi мiсяцi будуть насичені справами i емоцiями, тому не забувайте про вiдпочинок i розслаблення. Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 22.

Лев (23.07-23.08)

Складнi ситуацiї минулого тижня тепер будуть розв`язанi. Залишайтеся на своєму мiсцi, спокiйно виконуйте нагальнi обов`язки. Далеко не все зараз залежить вiд вас, але по можливостi робiть правильний вибiр, якщо така необхiднiсть виникне. Угоди з власним сумлiнням можуть коштувати вам дорого. В особистому життi не пропускайте незначних сигналiв, що партнер зачекався вашої уваги. Проявляйте щедрiсть i уяву. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

Діва (24.08-23.09)

Ще один ключовий тиждень у роцi. Сприятливий час для повного розкриття потенцiалу, який ви ще не ризикнули розкрити. Не прогавте цей час, iнакше потiм знову все може повернутися на своє мiсце. До п`ятницi приведiть до ладу всi справи, розрахуйтеся з боргами, позбавтеся вiд непотребу в будинку. Цього тижня не поспiшайте починати нiчого нового, але вже в недiлю починається сприятливий перiод, i можна набирати швидкiсть. Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 17.

Терези (24.09-23.10)

Ще трохи — i моменти, що стримували, залишаться позаду, i ви почнете набирати оберти. Цей тиждень присвятiть наведенню ладу в тих аспектах свого життя, якi цього потребують. У понедiлок будуть кориснi зустрiчi, де ви зможете обговорити з партнерами спiльнi плани, скоординувати дiяльнiсть. Але новi справи починайте не ранiше недiлi. У цей час ви вже вiдчуєте приток нових сил i ентузiазму. Але перед цим варто добре вiдпочити. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 16.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ви можете зiткнутися з усвiдомленням того, що упустили якiсь можливостi, програли якийсь етап конкурентної боротьби. Але ваш час прийде незабаром. I поки не варто особливо напружуватися — планети не кращим чином впливають на ваш знак. Розслабтеся, придiлiть увагу особистим iнтересам, попрацюйте зi своїм iмiджем. Особливо для цього пiдходять вихiднi днi, коли ви вiдносно заспокоїтеся i вiдчуєте, що знову починаєте контролювати ситуацiю. Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 20.

Стрілець (23.11-21.12)

У вас з`явиться можливiсть для витка професiйної активностi. Але не поспiшайте — є вiрогiднiсть необачних рiшень. Можна вести переговори, укладати угоди, але придiляйте належну увагу деталям i радьтеся з тими, кому довiряєте. В особистому життi теж поки краще залишити все, як є, i не квапити подiї. Пiсля суботи добре почати новий цикл оздоровчих вправ i стежити за спожитими калорiями. Сприятливi днi: 18, 21; несприятливi: 22.

Козеріг (22.12-20.01)

Вiдкривається можливiсть для втiлення якихось ваших iдеальних уявлень. Для цього ви можете почати новий цикл навчання або вiдправитися в поїздку. Розширюйте канали для надходження нової iнформацiї, готуйте матерiали для того, чим займетеся вже наступного тижня. У вихiднi можна робити покупки, займатися оформленням свого житлового простору в нових тенденцiях. Для вiдпочинку в цi днi добре пiдбирайте компанiю. Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 21.

Водолій (21.01-19.02)

Ви можете вiдчувати тиск конкуренцiї i обмеженiсть в можливостях просунути якiсь зi своїх нових iдей. З наступного тижня тенденцiї помiтно змiняться в кращу сторону. А поки потрiбно зосередитися на нагальних справах i проявити високу працездатнiсть, щоб не залишити «хвостiв» i боргiв. У вихiднi ви вже вiдчуєте, що до вас повертається везiння, iнтерес i любов оточуючих. Проведiть цей час з тими, хто вам дорогий. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 18.

Риби (20.02-20.03)

Тепер є хороша можливiсть обговорити проблеми i залишити їх у минулому. Спiвпрацю доведеться будувати за новими правилами, але поки не поспiшайте укладати угоди або союзи. Це буде краще зробити наступного мiсяця. Спостерiгайте за тим, що вiдбувається, будуйте плани, бiльше часу придiляйте здоров`ю i особистим захопленням. У вихiднi можна робити покупки. Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 22.